Vatan Partili Filistin şehitlerinin mezarları bulundu

Şehit devrimciler Trablus kentinde bulunan Enternasyonal Dayanışma Mezarlığı’nda yatıyorlar. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek "Biz Vatan Partisi olarak Filistin halkıyla kan kardeşiyiz" dedi.

Vatan Partili 9 devrimci, Filistin direnişine destek için Lübnan’ın Trablus kentinde bulunan Nahr El Bared kampında 21 Şubat 1973 yılında şehit edildiler.



Şehitler Bora Gözen, Cafer Topçu, Kerim Öztürk, Gürol İlban, Şükrü Öktü, Yücel Özbek, Ali Kiraz ve Ahmet Özdemir İsrail askerlerinin havadan ve denizden kuşatma operasyonu sonucunda çıkan çatışmada son mermisine kadar direndi.



Ulusal Kanal Lübnan’da şehitlerin mezarlarını aradı. Şehitlerin Enternasyonal Dayanışma Mezarlığı’nda olduğu öğrenildi. Bu mezarlık zamanında Filistin direnişine desteğe giden devrimcilerin şehit olduktan sonra gömüldükleri yer olarak geçiyor.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partililerin şehit edilmesinde Eski MİT Kontr-Terör Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün dahlini anlatmıştı.