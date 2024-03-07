Azerbaycan'da Türkiye gençlik forumu: Ulusal Kanal programcısı Yeşil Eryılmaz konuşma yaptı

Türkiye ve Azerbaycan'dan STK temsilcileri, Küreselleşmede Kültürel Arası Diyaloğun Rolü: “Azerbaycan Türkiye Uluslararası Gençlik Forumu” düzenledi.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nda düzenlenen formda, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı İctimai Konsey Üyesi ve Gençlerin Töhfesi STK başkanı Asim Valiyev, Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Parviz Mammadzade gibi çok sayıda konuşmacı oldu.



Form kapsamında "Karabağ ve Batı Azerbaycan kültürel mirası" ve "Karabağ Zaferinin kazanılmasında Azerbaycan - Türkiye stratejik müttefikliğinin önemi" konulu iki panel düzenlendi.



Ulusal Kanal programcısı Yeşim Eryılmaz, "Karabağ ve Batı Azerbaycan kültürel mirası" konulu panelde konuşmacılar arasında yer aldı.



Forum sonunda destekçilere ve konuşmacılara teşekkür plaketi, katılımcılara sertifika verildi. Yeşim Eryılmaz'ın plaketini Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade takdim etti.



