Yeniden Refah Partisi'ne FETÖ'cülerin alındığını söyledi! Eski Genel Sekreter Suat Pamukçu'dan çarpıcı açıklamalar

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Genel Sekreteri Suat Pamukçu “FETÖ’cüler partiye referansla alınıyor” dedi.

"Partide inancımızla uygun olmayan adaylar var" ifadelerini kullanarak istifa eden Pamukçu, şimdi de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın yanında FETÖ’cülerin olduğunu söyledi.

Yeni Şafak Gazetesine konuşan eski Genel Sekreter Pamukçu, Yeniden Refah Partisi’nin yerel seçimler için AK Parti’den istifa eden isimleri aday göstermesini de eleştirdi.

Milletvekilli genel seçimini hatırlatan Pamukçu, "Yüzde 7 barajı var. Barajı aşamazdık, vekil çıkaramazdık. Genel Başkan da yüzde 1 alabilirdi" dedi. Pamukçu, Yeniden Refah Partisi’ni milli görüşten kopmakla suçladı.