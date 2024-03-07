Yeniden Refah Partisi'ne FETÖ'cülerin alındığını söyledi! Eski Genel Sekreter Suat Pamukçu'dan çarpıcı açıklamalar
Eski Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu, “Fatih Erbakan’ın yanında FETÖ’cüler var" dedi. Suat Pamukçu, istifa etme gerekçesi olarak FETÖ’cülerin partiye referansla alınması olduğunu söyledi. Pamukçu, 2023 seçimlerinde ittifak içinde olmasa partinin barajı geçemeyeceğini de belirtti.
Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Genel Sekreteri Suat Pamukçu “FETÖ’cüler partiye referansla alınıyor” dedi.
"Partide inancımızla uygun olmayan adaylar var" ifadelerini kullanarak istifa eden Pamukçu, şimdi de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın yanında FETÖ’cülerin olduğunu söyledi.
Yeni Şafak Gazetesine konuşan eski Genel Sekreter Pamukçu, Yeniden Refah Partisi’nin yerel seçimler için AK Parti’den istifa eden isimleri aday göstermesini de eleştirdi.
Milletvekilli genel seçimini hatırlatan Pamukçu, "Yüzde 7 barajı var. Barajı aşamazdık, vekil çıkaramazdık. Genel Başkan da yüzde 1 alabilirdi" dedi. Pamukçu, Yeniden Refah Partisi’ni milli görüşten kopmakla suçladı.