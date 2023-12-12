Vatan Partisi ABB Adayı Utku Reyhan Sahipsiz Sokak Köpekleri İçin Çözüm Önerilerini Sıraladı

Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Utku Reyhan, “sorunun çözüm merkezine insanı alan fakat sokak hayvanlarını da toplumdan uzaklaştırmayan” bir anlayış benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Reyhan, Vatan Partisi’nin çözüm önerilerini Ulusal Kanal’a anlattı.

Vatan Partisi ABB Adayı Utku Reyhan Sahipsiz Sokak Köpekleri İçin Çözüm Önerilerini Sıraladı
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuğun ardından gözler belediye ve barınaklara çevrildi.

Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Utku Reyhan, ilçe belediyelerin ve Büyükşehir belediyesine çözüm önerilerini sıraladı.

Reyhan, “sorunun çözüm merkezine insanı alan fakat sokak hayvanlarını da toplumdan uzaklaştırmayan” bir anlayış benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Barınakların kapasitesinin önemini de belirten Reyhan, “şehrin ücra yerlerine barınak yapılmamalı” dedi.

# sokak köpeği
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