Vatan Partisi FETÖ Yapılanmasının Raporlarını Başsavcılığa Verdi

Vatan Partisi, ortaya çıkardığı Şırnak Üniversitesi’ndeki FETÖ yapılanmasının raporlarını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, FETÖ bağlantılı Rektör Abdurrahim Alkış’ın, firari FETÖ imamı Şerif Ali Tekalan’a gönderdiği raporlar üzerine suç duyurusunda bulundu.



FETÖ imamına gönderdiği raporu reddetti, endişeyle yalanlara sarıldı.



FETÖ bağlantılı Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın firari FETÖ imami Şerif Ali Tekalan’a sunduğu raporları ortaya çıkaran Vatan Partisi, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.



Suç duyurusunda bulunduktan sonra kameralar karşısına geçen Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekiliyle görüştüklerini de belirtti.



Bursalı, partisinin FETÖ’yle mücadele kararlılığının da bir kez daha altını çizdi.



