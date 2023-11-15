Mecliste Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesi Görüşüldü

Bakan Ersoy, bakanlığa bağlı halk kütüphanelerinin sayısını bin 285'e çıkardıklarını söyledi.

Meclis’te bütçe maratonu devam ediyor. Plan ve Bütçe Komisyonu bu kez Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi için toplandı.



Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.



Bakanlığa 2024 yılında 38 milyar 964 milyon 106 bin lira bütçe ayrılması ön görüldü.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığın bütçe sunumunu yaptı. Ersoy, bakanlığa bağlı halk kütüphanelerinin sayısını 1285'e çıkardıklarını söyledi.



Ayrıca bakan Ersoy, 2018 yılında yaklaşık 321 bin metrekare olan kütüphane kullanım alanını 2023 yılı sonu itibarıyla yüzde 59 artışla 510 bin metrekareye yükseltildiğini belirtti.