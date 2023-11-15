Tavuk Üretimi Eylül'de Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu, kümes hayvancılığı üretim verilerini açıkladı. Buna göre tavuk üretimi azaldı, kesilen tavuk sayısı düştü. Peki, bu durum raflara yansıdı mı, tavuk fiyatlarında son durum ne. Cevaplar haberimizde…

Tavuk Üretimi Eylül'de Düştü


Tavuk üretimi azaldı, kesilen tavuk sayısı düştü. Türkiye İstatistik Kurumu, kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini açıkladı.

Eylül ayına ilişkin veride hindi eti üretimi yüzde 14,6 oranında azaldı. Tavuk eti üretimi aylık yüzde 5.1 yıllık yüzde 9 azaldı.

Kasaplarda tavuk göğüsünün kilosu 200 lira, Baget 120 lira, kanat 130 lira, bütün tavuk ise 87 liradan satılıyor.


Sektör temsilcileri Aralık ayında et ve tavuk ürünlerine zam geleceğini belirtti.

# tavuk eti
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