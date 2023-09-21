Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Karabağ modeli Doğu Akdeniz'e taşınmalı"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Azerbaycan ordusunun Karabağ’da ABD güdümlü Ermeni terör çetelerini temizlemesi konusunda Türkiye ve dünya kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yaptı.

"VATAN İÇİN SİLAHLI KARARLILIĞIN BAŞARISI

Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Karabağ’da ABD güdümlü Ermeni terör çetelerini temizlemesini kutluyoruz.

Vatan Partisi, İkinci Karabağ Muharebesi öncesinden beri, emperyalizmden çözüm dilenen hakim anlayışa karşı silahlı kurtuluş yolunu savunmuştur. Çünkü Partimiz emperyalizme karşı doğru mevzilenmiş, bölgedeki kuvvet ilişkilerini doğru değerlendirmiş ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gücüne güvenmiştir.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin son zaferi de göstermektedir ki, vatan bütünlüğümüz ve topraklarımızda huzuru sağlamak için gereğinde silaha başvurma kararlılığı, başarının esas kaynağıdır.

TÜRKİYE RUSYA AZERBAYCAN İTTİFAKI KAFKAS BARIŞINI GETİRDİ

Silahla ulaşılan başarılar, her zaman doğru stratejilerin önderliğinde kazanılmıştır. Bu kez de Azerbaycan, Türkiye ve Rusya işbirliğinin oluşturulması, Karabağ’ın kurtarılmasında kesin çözümü getirmiştir.

ABD-Ermenistan ittifakının karanlık planları, Türk-Rus ittifakıyla bozguna uğratılmıştır.

ALTILI PLATFORM SÜRECİ YÜRÜTÜLMELİ

Kafkaslar’da kalıcı barış ve güvenlik, ancak ve ancak bölge ülkelerinin ABD emperyalizmi ve İsrail’e karşı dayanışmasıyla sağlanabilirdi ve gelişme bu yöndedir.

Bu açıdan İran’ın Karabağ’ın bütünüyle kurtarılması sürecine yaklaşımındaki olumlu gelişmeleri önemli buluyoruz.

Astana Süreci ile bağlantılı olan Altılı Platform Planı hayata geçirilmelidir. Üç + Üç diye özetlenen bu plana göre, Türkiye Rusya ve İran, Azerbaycan Gürcistan ve Ermenistan’ı da kucaklayarak Kafkas Barışını kuracaklardır. Altılı Platform’aAbhazya Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de alınmalıdır.

ABD emperyalizmine Kafkaslar’da ve Karadeniz’de ayağını basacağı toprak ve gemisini yürüteceği deniz bırakmayan bu plan kesinlikle uygulanacak ve başarı kazanacaktır, koşullar elverişlidir.

İSRAİL’İN NİFAK VE FESADINA İZİN VERİLMEMELİDİR

Bu bağlamda, ABD ve Yunanistan ile birlikte Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’de düşmanca girişimler içinde bulunan, Filistin’i işgal eden ve Batı Asya’da ABD’nin birinci müttefiki olan İsrail Siyonizmi yalnızlaştırılmalıdır. İsrail’in bölgede nifak ve fesat çıkarmaya yönelik çabalarına kesinlikle izin verilmemelidir.

KAFKASLAR VE KARADENİZ’DEN AKDENİZ VE UMMAN DENİZİ’NE DOSTLUK VE BARIŞ

Bölgemizde Kafkaslar ve Karadeniz’den Doğu Akdeniz ve Hürmüz Boğazı’na uzanan bir cephe oluştu. Bu cephede Ukrayna Karadeniz’deki Yunanistan’dır ve Yunanistan da Akdeniz’deki Ukrayna’dır.

Cephenin her parçasında Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan, Abhazya, Suriye, Irak, Libya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve Yemen’in çıkarları ortaktır. Dayanışma için yapıcı girişimler geliştirilmelidir.

DOĞU AKDENİZ’DE KAFKASLAR’DAKİ ÇÖZÜM MODELİ

Bölge ülkelerinin işbirliği sayesinde ABD’ninKafkaslar’daki girişimleri yenilgiye uğratıldı. ABD ve İsrail’in “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail’i ilan etme girişimi de aynı işbirliğiyle bozulmuştu. Böylece bir çözüm modeli oluştu.

Yaşanan süreçte Doğu Akdeniz öne çıkıyor. Kafkaslar’da emperyalizme karşı Rus-Türk ekseninde başarı kazanılan çözüm modeli, Doğu Akdeniz’e taşınmalıdır.

Bölge ülkelerinin askerî işbirliği dahil her alandaki işbirliğiyle:

1. ABD ve İsrail güdümlü terör örgütleri Suriye’den ve Irak’tan temizlenmeli, Suriyeli göçmenler güven içinde yurtlarına dönebilmelidir.

2. ABD ve İsrail’in “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail kurma girişimi bozguna uğratılmalıdır.

3. KKTC ve Abhazya Cumhuriyeti tanınmalı, Kafkaslar ve Doğu Akdeniz cephesi bu yoldan da pekiştirilmelidir.

4. Rusya, İran, Abhazya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uygulanan ambargo ve yaptırımlar etkisiz kılınmalıdır.

5. ABD’nin Ukrayna üzerinden bölge ülkelerini hedef alan silahlı girişimi bozguna uğratılmalıdır.

Vatan Partisi, bölgemizde devletlerin ve milletlerin ABD emperyalizmine karşı dayanışmasına yönelik başarı kazanan çalışmalarını yoğunlaşarak sürdürecektir."