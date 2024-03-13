Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek: "HAMAS bütün dünyayı hizaya getirdi"
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Fransız Liberation Gazetesi'nin karikatürüne tepki gösterdi. Perinçek, Gazze halkının bu karikatürle zarar verilemeyeceğini belirterek, "HAMAS bütün dünyayı hizaya getirdi." ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçk, Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. Perinçek'in gündeminin ana başlıklarından bir tanesi, Fransız Liberation Gazetesi'nde yayınlanan skandal karikatür oldu. Gazze halkıyla ve Ramazan ile dalga geçen karikatüre tepki gösterdi.
"KİMSE İSLAM'A DİL UZATARAK BOYUNU UZATAMAZ"
Perinçek açıklamasında, yapılanın terbiyesizlik olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Oradaki aç kalan, İsrail'in bombardımanı altında olan insanlıkla alay eden bir terbiyesizlik. Maalesef bu Liberation gazetesinde bu terbiyesizliklerle sık sık karşılaşıyoruz. Bunlar kendilerini aşağılamış oluyor. Kimse İslam'a dil uzatarak boyunu uzatamaz ve İslam'ın da değerlerini düşüremez."
"HAMAS BÜTÜN DÜNYAYI HİZAYA GETİRDİ"
Perinçek, çizilen karikatürün Gazze halkının mücadelesini küçültmeyeceğini vurgulayarak şöyle konuştu:
"Ama burada başka bir şey var; Bunlar Gazze'de öyle bir sopa yediler ki, İsrail'in bütün yaldızları, sırmaları döküldü. Yenilmez İsrail efsanesini Gazze halkı yerle bir etti. Şimdi İsrail'in boynu bükük, ordusu bölünüyor, devleti bölünüyor, hükümeti ne zaman gidecek bunlar konuşuluyor. Gazze halkına karşı bu bakımdan bu emperyalist dünyanın, İsrail ve Amerika eksenli dünyanın medyasının bir kini var. O kinini buraya dökmüş. Bundan dolayı hiç kimse kahraman Gazze halkına en ufak bir zarar veremez, onların itibarını zedeleyemez. İşte görüyoruz, bir avuçluk toprak parçasını Amerika ve İsrail onlardan alamadı. HAMAS bütün dünyayı hizaya getirdi. Gazze'nin ve Filistin halkının dostları bile bu kadar yüksek, yüce bir kahramanlığı beklemiyordu."
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 12, 2024
- İsrail Gazze'de öyle bir sopa yedi ki, bütün yıldızları döküldü. Şimdi İsrail'in ordusu, devleti bölünmüş halde. HAMAS bütün dünyayı dize getirdi.#canlı izlemek için:https://t.co/fJiD8HpS21 pic.twitter.com/wNxPtrlcHs