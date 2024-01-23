Vatan Partisi haykırdı: "NATO'ya evet Türkiye'ye işgale evettir"

NATO'ya karşı sert tutum alan Vatan Partisi yurdun birçok noktasında meydanlara indi. Ankara, İstanbul, Denizli ve İzmir'de basın açıklamaları yapıldı. "NATO'ya evet Türkiye'ye işgale evettir" denildi.

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Ankara'da adres Meclis önü oldu.

Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan, milletvekillerine seslendi.

Vatan Partisi İstanbul'da da Eminönün'nden NATO'nun gerçek yüzünü açıkladı.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Okan Özkan, NATO'ya karşı mücadelenin süreceğini belirtti.

İzmir’de eylemlin merkezi de Konak Meydanı'ydı. Vatan Partisi İzmir İl Başkan Vekili Levent Özciger, 
Denizli'de Vatan Partililer Cumhuriyet Parkı'nda toplandı. NATO'nun genişlemesine karşı tek yürek olunması gerektiği vurgulandı.

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# nato # vatan partisi
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