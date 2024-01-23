İsveç'in NATO üyeliği Meclis gündeminde: Hangi parti ne oy verecek?

Ak Parti ve CHP evet yönünde tavrını sürdürürken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de komisyonda olduğu gibi Genel Kurul'da da evet diyeceklerini duyurdu. Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi hayır diyeceğini açıkladı. İyi Parti'den de veto sinyali geldi.

Türkiye'yi ve bölge ülkelerini tehdit eden NATO'nun genişleme stratejisi ve İsveç'in üyeliği Meclis Genel Kurulu'nun gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'e gönderdiği protokol, Ak Parti, CHP ve MHP'nin oylarıyla 26 Aralık 2023'te Dışişleri Komisyonu'nda yapılan görüşmede kabul edildi.



Komisyonda İyi Parti ve Saadet Partisi ise hayır oyu kullandı. Gözler artık Meclis Genel Kurul'daki görüşmelere çevrildi. Görüşmeler öncesi ilk açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, komisyondaki tavırlarının devam edeceğini açıkladı.



AK Parti ve CHP'liler de Genel Kurul'da evet oyundan yana tavır alacağını ifade etti.



Dışişleri Komisyon'daki tavrını sürdürme kararı alan Saadet Partisi hayır oyu kullanacağını ilan etti. Yeniden Refah Partili milletvekilleri de yine Genel Kurul'da oyunun hayırdan yana olacağını belirtti.



İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zorlu, daha önce olduğu gibi veto sinyali verdi.



Bir açıklama da HÜDA-Par'dan geldi. NATO'nun Amerikan emperyalizmine hizmet ettiğini belirten Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, milletvekillerini hayır demeye çağırdı.