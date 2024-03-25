Vatan Partisi Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti! "Türkiye ve Rusya'nın düşmanları aynı"

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı İbrahim Okan Özkan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti. Başkonsolosu Andrey Buravov ile bir araya gelen Özkan, taziye dileklerini iletti.

Konsolosluktaki anı defterini de imzalayan Özkan, Türkiye ve Rusya'nın düşmanlarının bir olduğunu söyledi. Özkan, Türkiye ve Rusya'ya yönelik saldırıların merkezin aynı olduğuna dikkat çekti.

"Rusya'ya olan saldırı aynı zamanda Türkiye'ye olan saldırıdır. Rusya'ya olan saldırı Türkiye'nin topraklarına yapılan saldırıdır. bunu sadece bu saldırıda görmüyoruz. Türkiye'de hem seçimler yaklaşırken hem de seçimlerden sonra yapılan saldırılara da baktığımızda hep bu saldırıların aynı merkezlerden gerçekleştiğini görüyoruz."

İbrahim Okan Özkan," Türkiye ve Rusya olarak cephemiz birdir " dedi.