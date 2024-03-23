Vatan Partisi İBB Adayı İbrahim Okan Özkan Zeytinburnu'nda esnafla buluştu

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, Zeytinburnu ve Çekmeköy'de esnafı ziyaret etti. Üretim seferberliği başlatılması gerektiğini vurgulayan Özkan, kaynakları üretime yönlendireceklerini belirtti.

Editör: Uğur Çam

Üretim seferberliği başlatacaklarını söyledi. Esnaftan yetki istedi.

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, seçim çalışmalarına Zeytinburnu'nda devam etti. Esnafı ziyaret eden Özkan, Projelerini anlattı.. Özkan'a Vatan Partisi Zeytinburnu İlçe Belediye Başkan adayı Oktay Ekmen de eşlik etti.

Özkan, Çekmeköy'de de esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi. Esnaf hayat pahalılığından dert yandı. Özkan, nüfus politikasına projelerini de anlattı. Özkan'a Vatan Partisi Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Songül Çağlar da eşlik etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İbrahim Okan Özkan # vatan partisi # Zeytinburnu
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