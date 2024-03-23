Vatan Partisi İBB Adayı İbrahim Okan Özkan Kadıköy esnafıyla buluştu

Türkiye'nin gündeminin seçim olmadığını söyledi. Vatandaşın geçim sorununa dikkat çekti.

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Kadıköy'de esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Özkan'a Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkan adayı Mehmet Çevik de eşlik etti.

Çelik, Kadıköy'de yaşam kalitesini artıracak projelere dikkat çekti.