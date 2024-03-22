Vatan Partisi Polatlı'ya çıkarma yaptı! Utku Reyhan kırsaldaki üreticinin sorununa dikkat çekti
Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan, ilçe ilçe, köy köy geziyor. Vatandaşlarla, üreticilerle buluşuyor, dertlerini dinliyor. Üç aydır sahada olan Reyhan, son olarak Polatlı İlçesi’ndeydi.
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Yerel seçime sayılı günler kaldı. Reklamlara inanılmaz para harcayan adaylar, gerçeklikten uzak vaatleriyle vatandaşı ikna etmeye çalışıyor. Vatan Partisi adayları ise vatandaşlara gerçekçi çözümler sunmaya devam ediyor. İşte o adaylardan biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan. Reyhan Polatlı İlçesi’nde pazaryeri esnafını ziyaret etti.
Reyhan, Vatan Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Ali Gülsoy ile birlikte vatandaşlar ve üreticilerle buluştu. Ulusal Kanal’a izlenimlerini aktaran Utku Reyhan, “Yaklaşık 3 aydır sahadayız, büyükşehir yasası özellikle kırsal üretemi baltalamış, çarşılarımız kan ağlıyor” diye konuştu.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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