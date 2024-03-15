Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan: "Mansur Yavaş milliyetçi değil"

Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan, Mansur Yavaş'ın milliyetçi olmadığını söyledi. DEM Parti ile iş birliğine, Mansur Yavaş'ın ses çıkarmadığını belirten Utku Reyhan, DEM Parti'nin Yavaş için başkentte adayını çektiğini de açıkladı.

Editör: Yasin Kerim Aşan

Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan, Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Yakup Aslan'ın sunduğu Başkent Kulisi programına konuk oldu.

CHP'nin DEM Parti ile yaptığı iş birliğine dikkat çeken Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan, kendisine milliyetçi diyen rakibi Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Utku Reyhan, "DEM Parti İl Başkanı dedi ki, 'Biz Bala, Yenimahalle, Polatlı'da adayları geri çektik.' dedi. Bu ne demek? 'Mansur Yavaş'ı destekliyoruz' demek." dedi.

Utku Reyhan, rakibi CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın milliyetçi olmadığını söyledi. Nedeni ise CHP'nin PKK'nın kolu DEM Parti ile ittifak yaptığını, Yavaş'ın da buna sessiz kalması olarak açıkladı.

- Seçildiği, göreve geldiği seçimde de benzer durum vardı. HDP yine aday çıkarmayarak destekledi. Dahası bakın Afyon'da kriz patladı. Mansur Yavaş sustu. En son Mansur Bey dedi ki, "Ne demek Dem Partililere de hizmet vereceğiz" dedi. Köksal sanki oy vermiş adayları hedef almış gibi. Ben de İmamoğlu-Özel birlikte DEM Parti ittifakı içindeyim demek. Böyle milliyetçi olmaz.

Vatan Partisi adayı Yavaş'ın kendisini "emekçi dostu" olarak tanıtmasına da yine rakamlarla yanıt verdi, "ABB, 275 kadrolu işçi var. 20 bin 681 kişi ise belediyenin işçisi. Koskoca belediye 272 kadrolu çalışıyor 20 bin kadrosuz çalıştırıyor." dedi.

Utku Reyhan seçilmesi halinde Ankara için yapacaklarını anlattı.

- Esenboğa'ya metro... Etlik Şehir Hastanesi.... Dikmen Mahallesi dolmuşlara mahkum. Bunlara son vereceğiz. Mansur yapamadığı metroları biz hayata geçireceğiz. Motosiklet yolları yok. Motorlar kent trafiğinin önemli hali.
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