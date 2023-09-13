Vatan Partisi usta öğreticilerin yanında

Yıllardır Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde emek veriyorlar. Ancak ne maaşta ne de özlük haklarında hak ettiklerini alabiliyorlar...

Belediyenin çeşitli birim ve dairelerinde çalışan ek dersli usta öğreticiler kendilerine yapılan haksızlığa "dur" dedi. Önemli projeler yürüten ve belediyenin birimlerinde yöneticilik yapan usta öğreticiler artık görmezden gelinmek istemiyor.

VATAN PARTİSİ USTA ÖĞRETİCİLERİN YANINDA

48 saat çalışıp 40 saatlik ücret alıyorlar. Üstüne tatillerde kesilen yol ve yemek yardımları da eklenince öğreticilerin aldığı maaş asgari ücretin altında kalıyor. 1300 ek dersli bir araya gelerek bir dernek çatısı altında birleşti. Usta Öğretici ve Dernek Başkanı Muhammet Dağaslanı sesini Ulusal Kanal'a duyurdu.

Eşit işe eşit ücret ve kadro isteyen ek dersliler Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan'la bir araya geldi. Talepleri dinleyen Reyhan, usta öğreticilerin verdiği mücadelenin sonuna kadar yanında olduklarını vurguladı.