Bazı bankalar yeni hesap kabul etmiyor!

Kur Korumalı Mevduat'taki düşüş 60 milyar lirayı buldu.KKM başvuruları ciddi oranda zayıflarken, bazı bankalar da yeni hesap kabul etmiyor. KKM hesabını kapatanlara da yüzde 45 faiz veriliyor.

BAZI BANKALAR YENİ HESAP KABUL ETMİYOR!

Kur Korumalı Mevduatın toplam büyüklüğü geçen hafta açıklanan son verilere göre 3 trilyon 348 milyar lira düzeyinde.KKM'den kurtuluş için ya faiz artırılıyor ya da dövize yönelim amaçlanıyor. Ekonomistler dolarizasyondan kurtulmak için tasarruf hesaplarında dövizi kaldırmak gerektiğini ifade ediyor.