Apple Watch Series 9! İşte yenilikler ve fiyatlar

Teknoloji devi Apple, düzenlediği Heyecapcanlı başlıklı etkinliğinde beklenen yeni ürünlerini tanıttı. Bu ürünlerden biri olan Apple Watch Series 9, önceki modelin devamı niteliğinde dikkat çekici özelliklerle kullanıcılarına sunuldu.

APPLE WATCH SERİES 9: YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ VE GÜÇLÜ PERFORMANS

Apple Watch Series 9, gücünü S9 çipinden alıyor ve 41mm ve 45mm olmak üzere iki farklı boyutta mevcut. Yüzde 60 daha fazla transistör işleyen bu çip sayesinde saat, önceki nesil Series 8'e göre yüzde 60 daha hızlı bir performans sunuyor. Ayrıca, S9 çipin öne çıkan bir diğer özelliği, önceki modele göre 2 kat daha hızlı bir dört çekirdekli bir nöral motoru sunması.

Saat, 18 saatlik tüm gün pil ömrü sunarak kullanıcıların gün boyu ihtiyaçlarını karşılıyor. Siri isteklerini artık direkt olarak saat içerisinde işleyebilmesi, daha hızlı ve güvenli bir deneyim sunuyor. Bu, özellikle internet bağlantısının yavaş olduğu durumlarda kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlayacak.

Apple Watch Series 9'un yazılım tarafı da güçlendi. WatchOS 10 sürümüyle birlikte, iletişim bilgilerini başka bir kişinin Apple Watch'uyla paylaşmak için NameDrop adlı yeni bir özellik sunuluyor. Ayrıca, Ultra Geniş Bant desteği ile iPhone'unuzu ping atabilme özelliği sayesinde kaybolan bir iPhone artık daha kolay bulunabilecek.

GÖZ ALICI EKRAN VE ÇEVRECİ TASARIM: APPLE WATCH SERİES 9'UN SUNDUĞU İKİ ÖNEMLİ ÖZELLİK

Apple Watch Series 9, köşeden köşeye her zaman açık Retina ekrana sahip ve 2000 nit'e kadar parlaklık sunuyor. Bu, saatin gece veya sinemalarda kullanılmasını kolaylaştırıyor.

Yeni el hareketi kontrolleri de eklenen saatin, kullanımını daha kolay hale getiriyor. "Double Tap" özelliği ile baş parmağınıza ve işaret parmağınıza dokunarak farklı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Apple, Series 9'un tasarımında çevreci bir yaklaşım benimsemiştir. Bataryada yüzde 100 geri dönüştürülmüş kobalt malzemesi kullanılmış ve spor döngüsü yüzde 82 geri dönüştürülmüş ipliklerle tasarlanmıştır. Ayrıca, saatin ambalajı yüzde 100 fiber bazlı ve daha kompakt bir şekilde tasarlanmıştır.

Apple Watch Series 9, farklı versiyonlarına göre çeşitli fiyatlarla sunuluyor:

Apple Watch Series 9 - Alüminyum (41mm): Başlangıç fiyatı 14,999 TL.

Apple Watch Series 9 - Alüminyum (45mm): Başlangıç fiyatı 15,999 TL.

Apple Watch Series 9 - Paslanmaz Çelik (41mm): Başlangıç fiyatı 33,499 TL.

Apple Watch Series 9 - Paslanmaz Çelik (45mm): Başlangıç fiyatı 34,999 TL.

Apple Watch Series 9, teknoloji severlere daha hızlı, daha güçlü ve daha çevreci bir deneyim sunmak için tasarlanmış gibi görünüyor. Ürün, yakın zamanda Apple mağazalarında ve çeşitli satış noktalarında kullanıcıların beğenisine sunulacak.