CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ardından CHP’li Ankara Yenimahalle Belediyesi de Nurculara salon tahsis etmişti. Vatan Partisinin baskısı üzerine Ankara Yenimahalle Belediyesi, salonu vermekten vazgeçti.



CHP’li belediye iptal sebebine “yas” kılıfı uydurdu. Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan ise konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.





- "Vatan Partisi'nin baskısı sonuç verdi. "Yas" kılıfıyla salonu iptal etmek zorunda kaldılar. Ama CHP'li belediye yönetimlerinin "Atatürk" maskelerini indirmeye devam edeceğiz."