Yahudi işgalcilerden yeni saldırı! 'İsrail, Batı Şeria'yı sokak savaşına sürüklemeye çalışıyor!'

Saviye Köy Meclisi Başkanı Mahmud Hasan, Nablus'un güneyinde Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan yasa dışı Eli yerleşim biriminden onlarca işgalcinin, köyün doğusundaki bölgede Filistinlilerin evlerine saldırdığını söyledi.

Yasa dışı Yahudi yerleşimi karşıtı aktivist Fuad Hasan da silahlı Yahudi işgalcilerin, Kusra köyünün güney ve doğu kesimlerinde Filistinlilerin evlerine ateş açtığını ve bir işletmeyi ateşe verdiğini söyledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesinde yasa dışı Yahudi işgalcilerin Filistinlilerin evlerine saldırı girişiminin ardından İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan arbedede bir Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden beri Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi işgalcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İSLAMİ CİHAD AÇIKLAMA YAPTI!

İslami Cihad Hareketi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı sokak savaşına sürüklemeye çalıştığını belirtti. İslami Cihad, işgalci yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin son günlerde Batı Şeria'da artan saldırılarının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yerleşimcilerin, hükümetin kışkırtması ve askerlerin koruması altında Batı Şeria'daki Filistin halkına, topraklarına ve evlerine düzenlediği saldırıların, Filistinlileri Batı Şeria'dan tehcir planlarının ve Gazze'deki soykırımın bir parçası olduğu" kaydedildi.

Silahlarla donanmış işgalci yerleşimcilerin Filistin halkına yönelik saldırıları ve işlediği suçların, İsrail'in üzerine kurulduğu çete zihniyetini ve Tel Aviv'in Batı Şeria'yı bir sokak savaşına sürükleme çabalarını yansıttığı ifade edildi.

İslami Cihad, "Direniş güçlerine, sahip oldukları tüm araçlarla Filistin halkını müdafaa görevini yerine getirme" çağrısında bulundu.

Uluslararası toplumun, "Yahudi yerleşimci çetelerin" işlediği suçlar karşısında sessiz kalması ve Filistin halkını; topraklarını, vatanlarını ve çocuklarının canlarını müdafaa için gerekli en basit araçlardan mahrum bırakması nedeniyle yaşananlardan sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, Filistin halkına "saldırılara var gücüyle güçle karşı koyma" çağırısı yapıldı.