Yalova’da Kumar Operasyonunda 31 Kişiye Para Cezası Kesildi

Yalova Çınarcık ilçesi'nde İl jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kumar operasyonunda 31 kişiye idari para cezası kesildi. Alınan bilgiye göre...

Yalova’da Kumar Operasyonunda 31 Kişiye Para Cezası Kesildi
Kumar Operasyonunda Şahıslara Para Cezası Kesildi
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Yalova’da jandarma tarafından düzenlenen kumar operasyonunda 31 kişiye toplam 125 bin 705 TL idari para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adreste gece 2’de gerçekleşen operasyonda ev içinde büyük bir masa etrafında 31 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Masa üzerinde 24 bin 500 TL, 300 ABD doları, 95 adet oyun pulu, bir adet oyun zarı ile iki adet hesap defterine ele geçirildi.
Evinde kumar oynatan şüpheli A.Ö. adlı şahıs hakkında “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan yasal işlem başlatıldı. Kumar oynayan 31 kişiye toplam 125 bin 705 lira idari para cezası kesildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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