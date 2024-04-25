Yargıtay Başkanı 25. turda da belirlenemedi! 26. tur oylama 29 Nisan'da yapılacak

Yargıtay'da Başkan Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimleri bir aydır devam ediyor.

Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla dolmuş, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitmişti.

Bir aydır gerçekleştirilen seçimlerin ilk 24 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı.

25. TURDA DA SONUÇ ÇIKMADI

Yargıtay'daki seçimlere bugün 25. tur oylamayla devam edildi. 24. turda en fazla oyu alan 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün katılabildiği oylamada, Kerkez 136, Şentürk ise 131 oy aldı. Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 13 boş oy kullanıldı, 42 oy da geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 26. tur oylamayla 29 Nisan'da devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.