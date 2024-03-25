Yargıtay'da seçim yarın devam edecek

Yargıtay Başkanlığı'nda yapılan seçimde henüz bir kazanan olmadı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 348 üye, 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı seçmek için sandık başına gitti.

Adayların seçilmesi için ise 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekiyor. Yapılan 3 tur oylamada da salt çoğunluk sağlanamadı.

Oylamanın dördüncü turu 26 Mart Salı günü yapılacak. Dördüncü ve beşinci turda da çoğunluk sağlanmazsa, yeniden aday olan isimlerle seçimler tekrarlanacak.

Mehmet Akarca, Adem Albayrak, Ömer Kerkez, Muhsin Şentürk ve Ayhan Tuncal'ın aday olduğu seçimlerin ikinci turunda en yüksek oyu Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez aldı.