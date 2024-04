Yeni AYM Başkanı Kadir Özkaya'dan "uyum" mesajı! Yargıtay ve AYM arasında yaşanan krizin ardından ilk konuşmasını yaptı

Anayasa Mahkemesi 62’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara’da tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı.

Zühtü Arslan’ın görev süresinin dolması nedeniyle Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na seçilen Kadir Özkaya ilk kez başkan sıfatı ile bir törende konuşma yaptı. Yeni başkanın ilk mesajı da yargı organları arasındaki iletişim oldu. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan Can Atalay kararı krizi sonrası yeni başkandan "uyum" mesajı geldi.

- Anayasa koyucunun, anayasal organların kendilerine verilen görevleri yerine getirirken birbirleriyle işbirliği içinde düzenli ve uyumlu çalışmalarını arzu ettiği görülmektedir. Anayasa'ya göre yasama, yürütme ve yargı organları arasında hiyerarşik bir ilişki olmadığı gibi yüksek yargı organları arasında da böyle bir ilişki yoktur. Her bir yüksek mahkeme, Anayasa ve kanunlarda kendilerine yüklenilen görevleri yapmakla mükelleftir. Her birinin görev ve yetkileri, işleyiş biçimleri, kararlarının nitelikleri Anayasa ve kanunlarda açık bir biçimde düzenlenmiştir. Her birinin görevlerini, Anayasa ve kanunlarda kendilerine verilen yetki çerçevesinde, Anayasa ve kanunlara uygun şekilde yerine getirecekleri tabiidir.