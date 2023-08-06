Yer kabuğu hala zangır zangır titriyor! Kandilli ve AFAD listeyi açıkladı

Kuzey Anadolu fay hattının yakında patlayacağını söyleyen uzmanların ardından, bugün irili ufaklı depremler AFAD ve Kandilli tarafından açıklandı. Listede Malatya ve Muş'ta var.

MALATYA- DARENDE DEPREM!

Malatya'nın Darende ilçesinde 3.1 büyüklüğünde olan deprem, yerinde 5.0 km altından salladı.

MUŞ-VARTO'DA DEPREM!

Muş'un Varto ilçesinde 3.0 büyüklüğünde olan deprem, yerinde 5.0 km altından salladı.