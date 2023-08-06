Yer kabuğu hala zangır zangır titriyor! Kandilli ve AFAD listeyi açıkladı

Türkiye'de depremlerin etkisi hala geçmiş değil. Muş'tan Malatya'ya kadar birçok deprem oldu. Detaylar haberimizde...

Yer kabuğu hala zangır zangır titriyor! Kandilli ve AFAD listeyi açıkladı
Mustafa Çakır Mustafa Çakır

Kuzey Anadolu fay hattının yakında patlayacağını söyleyen uzmanların ardından, bugün irili ufaklı depremler AFAD ve Kandilli tarafından açıklandı. Listede Malatya ve Muş'ta var.

MALATYA- DARENDE DEPREM!

Yer kabuğu hala zangır zangır titriyor! Kandilli ve AFAD listeyi açıkladı - Resim : 1

Malatya'nın Darende ilçesinde 3.1 büyüklüğünde olan deprem, yerinde 5.0 km altından salladı.

MUŞ-VARTO'DA DEPREM!

Yer kabuğu hala zangır zangır titriyor! Kandilli ve AFAD listeyi açıkladı - Resim : 2

Muş'un Varto ilçesinde 3.0 büyüklüğünde olan deprem, yerinde 5.0 km altından salladı.

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