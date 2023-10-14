Yılın Basın Ödülü Ulusal Kanal'a Verildi! Ödül Filistin Halkına Armağan Edildi

Yıldız, ödülü İsrail siyonizmine karşı mücadele eden Filistin halkına armağan etti. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ve Ulusal Strateji Merkezi Başkanı, Vatan Partisi MYK üyesi Şule Perinçek de ödül alan isimler arasında yer aldı.

Ulusal Kanal Ödül Aldı

Emek cephesi yılın basın ödülünü Ulusal Kanal'a verdi. Kamu-Der, her yıl düzenlediği ödül törenini bu yıl yine Ankara’da gerçekleştirdi. Etkinlik öncesi açılış konuşmasını Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ yaptı. Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. Törende yılın basın ödülüne Ulusal Kanal layık görüldü. Ödülü Ulusal Kanal ailesi adına Genel Müdür Yardımcısı Anıl Eren Yıldız aldı. Yıldız, ödülünü Filistin halkına armağan etti. Kamu-Der’in düzenlediği etkinlikte Ulusal Kanal’ın yanı sıra Vatan Partisi, Ak Parti, MHP ve CHP'li isimler de ödül aldı. Eski Meclis Başkanvekili aynı zamanda Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan yılın vefa ödülünü aldı. Gazeteci Ulusal Strateji Merkezi Başkanı ve Vatan Partisi MYK üyesi Hacer Şule Perinçek de vefa ödülü alan isimlerden biri oldu. Siyasetçilerin yanı sıra çok sayıda belediye başkanı da ödüle layık görülenler arasındaydı.