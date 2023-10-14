GÖREV Vakfı'nın Çağrısıyla Umuda Ortak Oldular!

Görev Vakfı'nın Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin güçlendirilmesi için başlattığı kampanyaya destek büyüyor. Gazeteciler, hukukçular ve toplum önderleri "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek kampanya için çağrı yaptı.

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Büyük kampanyada "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek destek verdiler. Görev Vakfı'nın milli medyanın güçlendirilmesi amacıyla, "Umut Var Sen de Var mısın?" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek büyüyor. İzmir Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi için çağrı yaptı. Sizde Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi için başlayan kampanyaya 0534 646 09 19-0 534 364 23 24 numaralarını arayarak destek olabilirsiniz.

Görev Vakfı'nın "Umuda Ortak Ol" Kampanyası BüyüyorGörev Vakfı'nın "Umuda Ortak Ol" Kampanyası BüyüyorGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# görev vakfı # kampanya
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