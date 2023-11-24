Yunanistan'a Kaçmaya Çalışıyorlardı! 3 Terörist Sınırda Yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ ile ilişkili şüpheli ve 1 PKK mensubu güvenlik güçlerince yakalandı.

Yunanistan'a Kaçmaya Çalışıyorlardı! 3 Terörist Sınırda Yakalandı

Güvenlik güçleri askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK mensubu F.Y'yi yakaladı. Havsa ilçesi yakınlarında düzenlenen operasyonda ise FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen, N.K. ve M.A. yakalandı.

Kaçmaya çalışan PKK'lının "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçlarından arandığı öğrenildi. N.K ve M.A'nın ise FETÖ ile ilişkisi olduğu tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fetö # pkk # yunanistan
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