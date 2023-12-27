Yurt Dışındaki Türklerin Telefon Kullanım Süresiyle İlgili Yeni Düzenleme
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ülkeye getirdikleri mobil cihazların kullanım sürelerinde revizeye gidildi. Karara göre 120 gün olan yasal kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yurt dışında yaşayan Türklere ait mobil cihazların kullanım sürelerini 180'e yükseltti.
Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, ülkeye getirdikleri mobil cihazların kullanım süresiyle ilgili yaşadıkları mağduriyet Bakanlık yetkililerini harekete geçirdi.
Konu hakkında yasal düzenlemelerin yapıldığı belirten Bakan Abdulkadir Uraloğlu, telefon kullanım süresinin 120 günden 180 güne çıkarıldığını açıkladı.
Kullanıcılar E-devlet üzerinden başvuru yaparak 2 defaya mahsus şekilde 30'ar günlük ilave kullanım süresi tanımlayabilecek.
Yeni yapılan düzenleme 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.