Kavun kabuğunun cilde faydaları nelerdir? Kavun kabuğu neye iyi gelir?

Kavun kabuğunu, direkt yüzünüze sürerek kullanabileceğiniz gibi, kaynayan suyun içerisine atıp 5 dakika kaynattıktan sonra elde ettiğiniz suyu da cilt ve saçınızda kullanabilirsiniz. İşte kavunun ciltten iç organlara kadar faydalarını sıralıyoruz:

CİLT BAKIMI İÇİN KAVUN KABUĞU:

Kavun kabuğunu yüzünüze sürerek etkili bir cilt bakımı yapabilirsiniz.

Göz çevresi bakımında kullanılabilir.

Cildi temizler ve nemlendirir.

Cilt sorunlarını iyileştirir.

Sivilceleri iyileştirmede yardımcı olabilir.

Vitiligo gibi cilt sorunlarına olumlu etki sağlayabilir.

Sedef ve egzama gibi hastalıklara iyi gelebilir.

Cildi ölü hücrelerden arındırmada etkili olabilir.

Saç dökülmesine karşı da etkili olabilir.

İÇ ORGANLARA FAYDALARI: