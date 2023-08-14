Kavun kabuğunun cilde faydaları nelerdir? Kavun kabuğu neye iyi gelir?
Kavun kabuklarını atıyorsanız hemen durun! Besin içeriği ve enfes tadıyla yazın vazgeçilmez meyvesi olan kavunun sadece kendisi değil, kabukları da bizler için sayısız faydaya sahip! Peki nelerdir bu kavun kabuklarının faydaları? Gelin inceleyelim.
Kavun kabuğunu, direkt yüzünüze sürerek kullanabileceğiniz gibi, kaynayan suyun içerisine atıp 5 dakika kaynattıktan sonra elde ettiğiniz suyu da cilt ve saçınızda kullanabilirsiniz. İşte kavunun ciltten iç organlara kadar faydalarını sıralıyoruz:
CİLT BAKIMI İÇİN KAVUN KABUĞU:
Kavun kabuğunu yüzünüze sürerek etkili bir cilt bakımı yapabilirsiniz.
- Göz çevresi bakımında kullanılabilir.
- Cildi temizler ve nemlendirir.
- Cilt sorunlarını iyileştirir.
- Sivilceleri iyileştirmede yardımcı olabilir.
- Vitiligo gibi cilt sorunlarına olumlu etki sağlayabilir.
- Sedef ve egzama gibi hastalıklara iyi gelebilir.
- Cildi ölü hücrelerden arındırmada etkili olabilir.
- Saç dökülmesine karşı da etkili olabilir.
İÇ ORGANLARA FAYDALARI:
- Böbrek ve mesane taşlarının oluşumunu engellemede yardımcı olabilir.
- Sindirim sistemini düzenlemek için kaynatıp içmek faydalı olabilir.
- Tokluk hissi yaratarak kilo vermeye etki edebilir.
- Regl döngüsünü düzenlemeye yardımcı olabilir.
- Kalpteki ritim bozukluğunu önlemeye yardımcı olabilir.
- Kalp ve damar hastalıklarında fayda sağlayabilir.
- Bağışıklık sistemindeki hasarlı hücreleri onarmaya katkı sağlayabilir.