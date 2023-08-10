Kırmızı mucize domatesin etkileyici faydaları!

Domates, sağlık açısından faydaları çok geniş bir yelpazede yer edinen besinlerden biri; kalp sağlığından cilt sağlığına, kemik sağlığından saçlara kadar vücudun her noktasını besliyor. Vitamin ve lif deposu, antioksidanları yaşlanmadan kansere kadar savaş veren bu besinin faydaları saymakla bitmiyor!

DOMATESİN FAYDALARI NELERDİR?

Kalp sağlığını koruma: İçerdiği potasyum, kalp hastalıklarını ve felç riskini azaltmada etkilidir. Ayrıca domates tohumları lif içeriğiyle yüksek tansiyon ve kolestrolü düşürerek kalp sağlığını destekler.

Düşük kolestrol, düşük kan basıncı

Kanser riskini azaltma: Likopen ve zeaksantin gibi antioksidanlar serbest radikallere karşı koruma sağlayarak kanser riskini azaltıyor! Prostat, yumurtalık, akciğer ve mide kanseri için koruyucu bir etki gösterdiği belirtiliyor.

Felç Riski Azaltma: Nabzı kontrol etmek için yararlı olan yaklaşık 237 mg potasyuma sahiptir bu da ve kalp hastalıklarını ve felçlerini önlemede yararlıdır.

Prostat semptomlarını hafifletme

Cilt sağlığını destekleme: A vitamini deposu da olan domates, bağışıklığınızı ve cilt sağlığınızı korumaya yardımcı. Ayrıca araştırmalar gösteriyor ki domates ve zeytinyağının birlikte tüketilmesi güneşin zararlarından korurken cildin yapısını sağlam ve genç kalmasını sağlayan kolajen üretimini artırıyor, domatesteki likopenin anahtar antioksidan olduğunu düşünülüyor. Pişmiş domates zeytinyağıyla birleşirse sindirim sisteminden kan dolaşımına kadar etkileniyor. Ayrıca yüksek su içeriği sayesinde cildi nemlendirir ve parlak tutar.

Kemik sağlığını iyileştirme: İçerdiği kalsiyum ve K vitamini kemik gücünü ve kemik oluşumunu iyileştirmede ve dişlerin daha sağlıklı bir halde tutulmasında yararları bulunur.

Doymuş yağ içeriği en az olan besin: 0 gram!

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Stresi azaltıyor: Domates özü, ciltte gözle görülür stres belirtileriyle mücadele etmek için sıklıkla lüks vücut masaj yağlarında kullanılır.

Hücresel hasarlara düşman: Her gün en az 16 miligram likopen tüketimi, vücuttaki serbest radikallerin miktarını azaltır ve size sağlıklı bir cilt verir. Hücresel hasara ve cildin kızarmasına karşı savaşır ve aynı zamanda nemi korur, böylece ince çizgileri ve kırışıklıkları önler.

Saçlara dahi iyi geliyor: Birçok saç bakım ürününün, içeriğinde domates ekstresi bulunur, domatesin sağlıklı saçlar için mükemmel uyarıcılar olan A, B, C ve E gibi önemli besinleri içermesi bunun nedeni.

Göz sağlığını destekleme: Likopen gözleriniz için de faydalıdır. Araştırmalara göre, lutein ve beta karoten de içeren domatesin katarakt ve sarı nokta gibi hastalıklara karşı gözlere koruma sağladığını gösteriyor.

C vitamini, A vitamini, potasyum, folat ve K vitamini deposu: Bir domates ile günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde 40’ını karşılayabilirsiniz! Porsiyon başına gerekli günlük vitamin alımının yaklaşık yüzde 20'sini sağlar.

Kas kasılmalarına karşı

Kan basıncınızın düzenlenmesinde önemli

Kilo kaybını desteklemeye yardımcı olabilir: Düşük kalorili, lif ve vitamin değerleri bakımından zengin bir besin olması kalori açığını destekler.

Hazımsızlığa yardımcı: Yüzde 90’ı su olan bu meyve 1,5 gram lif içerir.

Diyabet kontrolü: Tip 2 diyabete karşı koruyucu bir besindir.

Anemiyi yani kansızlığı önler: İçerdiği yüksek miktardaki C vitamini demirin emilmesi için gereklidir, domatesin anemiye karşı koruma sağladığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

DOMATES EN DOĞRU NE ZAMAN YENİR?

Dört mevsimde de tüketilebilecek bir meyve olan domatesin organik olmasına dikkat ettiğiniz sürece tüketilmesinde bir sakınca yoktur. Yaz ayları kendi asıl mevsimidir, yazları en doğalı rahatlıkla bulabilirsiniz.

Ancak, bazı durumlar dikkat gerektirebilir. Organik olmayan domateslerin sağlığa zarar verebileceği belirtilmektedir. Ayrıca beta-bloker ilaçları kullanan hastaların domates tüketiminde aşırıya kaçmamaları önerilir. Aşırı tüketildiğinde böbrek sağlığına zarar verebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır, özellikle böbrek sorunları olan bireylerin dikkatli olmaları gerekir.

Her besinde olduğu gibi, dengeli ve çeşitli bir beslenme planı içinde tüketmek en iyisi olacaktır.