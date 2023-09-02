Patates kabuklarını çöpe atanlar pişman! Yaşınızı 5 yaş eksiltiyor

Patates kabuklarını çöpe atmayın çünkü faydalarını görünce çok şaşıracaksınız. Adeta yaşınızdan 5 yaş eksiltiyor. Yüksek oranda potasyum sodyum ve karbonhidrat barındıran bu besinin her türlüsü faydalı. İşte patates kabuklarının faydaları

Patates kabuklarını çöpe atanlar pişman! Yaşınızı 5 yaş eksiltiyor
Patates kabuklarını çöpe atanlar pişman! Yaşınızı 5 yaş eksiltiyor
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Dünya genelinde en çok tüketilen patates, kabuklarını yığınla çöpe atıyoruz. Ancak bilimsel olarak da kanıtlandı patates kabuklarının oldukça faydaları var. Adeta yaş eksilten patates kabukları hakkında merak edilenleri derledik. 

Çöpe atılan patates kabukları adeta kozmetik ürünleri sollayan faydalara sahip olduğu ortaya çıktı. Bunun yanı sıra bazı besinlerinde kabukları oldukça faydalıdır. İçlerindeki mineral ve vitamin diğerlerine oranla daha fazladır. 

Patates kabukları

PATATES KABUKLARINI SAKIN ÇÖPE ATMAYIN!

Patates kabukları yüksek oranda sodyum be potasyum içerir. Bu asidik özellikle sayesinde patates kabukları tam bir şifa deposudur. Patates kabukları özellikle koltuk altı kararma ve cilt yüzeyindeki lekeleri yok etmede fayda sağlar.

Yüzünüze direk olarak uyguladığınızda yüzdeli sebum oranını dengeler. Daha parlak ve canlı görünümün yanı sıra gözenekleri sıkılaştırarak genç görünümü artırır. Kırışmış cilt bariyerini onararak daha dümdüz pürüzsüz olmasını sağlar. 

Patates kabukları

Patates kabukları aynı zamanda çok iyi bir deri koltuk temizleme aracıdır. Bunun yanı sıra lazer epilasyon sonrası tüm cildinize sürerseniz tüyleriniz daha geç çıkar. 

KABUKLARINDA FAYDA OLAN BESİNLER

MUZ KABUKLARI

Temiz ve daha beyaz dişlerin sırrı muz kabuklarındadır. Ayrıca muz kabukları saç dökülmesini önler. Yüzeysel enfeksiyona fayda sağlar. 

muz kabukları

CEVİZ KABUKLARI 

Yüksek oranda omega3 yağ asidi ve E vitamini barındıran ceviz kabukları ciltteki çatlama ve çatlaklıkları önler. Cilt bariyerini onarır. 

FINDIK KABUKLARI 

Fındık kabukları da aynı ceviz kabukları gibi cilt bariyerini onarır. Aynı zamanda fındık kabukları kaynatılıp içildiğinde bağırsakları çalıştırır. 

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