Tomar tomar dökülen saçlara son! Her gün sürmeniz gereken o mucize yağ!

Saç dökülmesi belirli miktarda olduğunda saçların yenilenmesini ve yıpranmış saçlardan kurtulmayı sağlayan doğal bir döngüdür. Ancak çok miktarda saç dökülmesi korkutucu olabilmekte ve endişe vermektedir. Sizler için saç dökülmesinin sebepleri, bilinmeyenleri ve Ender Saraç'ın mucizevi yağ tarifini yazdık!

SAÇ DÖKÜLMESİ YAŞAYANLAR DİKKAT! SORUNUN KAYNAĞINI KÖKÜNDEN ÇÖZÜN!

Saç dökülmesi, saçların sağlıklı bir şekilde uzamasını ve güçlenmesini sağlayan normal sürecin bir parçasıdır. Ortalama olarak günde 100 ile 120 arası saç telinin dökülmesi uzmanlar tarafından normal olarak kabul edilmektedir. Özellikle dünya çapında yaşanan covid-19 pandemisinden sonra bu konu sıklıkla gündeme gelmekte.

Çünkü covid geçiren hastaların hastalığı atlattıktan sonra bile devam eden saç seyrekliği ve saç dökülmesi problemleri olmakta. Bu durum hem endişe hem de panik yaratmaktadır. Dökülen saçlar geri gelir mi? Tekrardan sağlıklı uzayan saçlara kavuşmak mümkün mü? Saç dökülmesini çözecek mucizevi yağ tarifini vermeden önce saç dökülmesi neden olur öğrenmeliyiz, sorun tahmin etmediğiniz kadar altta yatıyor olabilir.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN TEMEL SEBEPLERİ!

Her sağlık sorunun da olduğu gibi, gerekli durumlarda uzmanlara danışılmalıdır. Unutmayın ki her saç özeldir siz de öyle.

Genetik faktörler saçınızın dökülmesine sebep oluyor olabilir. Erkeklerde ve kadınlarda görülen saç dökülmeleri nedenleri farklıdır. Erkeklerde genelde hormona duyarlı saç dökülmesi olur ve bu da kroniktir.

Aşırı stres ve hormonal problemler saç dökülmesine sebep olabilir.

Dengesiz beslenme ve uzun süreli aç kalma saçlarınızı dökebilir.

Sedef ve liken hastalığı gibi deri rahatsızlıkları saç derisini etkilediğinden dökülmenin kaçınılmaz sebeplerinden olabilmektedir.

B12 ve D vitamini gibi vitaminler, biotin ve çinko mineralinin eksikliği sağlıksız saçlara ve dökülmeye sebep olur.

SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELEN MUCİZEVİ YAĞLAR!

Saç dökülmesine iyi gelen pek çok doğal yöntem bulunmaktadır. İbrahim Saraçoğlu saç dökülmelerine karşı lavanta kürünün uygulanmasını önermiştir. İşte uzmanların saç dökülmesine karşı tavsiye ettiği o mucizevi yağlar

Badem yağı

Argan yağı

Jojoba yağı

Lavanta

ENDER SARAÇ'TAN SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELEN MUCİZEVİ TARİF!

Ender Saraç'tan saç dökülmesini geçirecek o tarif geldi. 1 tatlı kaşığı susam yağı ve tatlı badem yağı karışımına 2 ampul dexapentol ve 2 ampül E vitamini ampulü kırıp saçınıza uygulayın ve yaklaşık yarım saat bekletin. Sonuçlarına inanamayacaksınız!