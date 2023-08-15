Zeytin ve zeytinyağının cilde faydaları nelerdir? Günde kaç tane zeytin tüketilmeli?

Zeytin, sofralarımızı süsleyen ve sağlık açısından birçok fayda sunan bir besindir. İçerdiği omega 3 ve omega 6 yağ asitleri ile besleyici bir kaynak olan zeytin, lezzeti ve besleyiciliği ile her kahvaltının vazgeçilmez ögesidir. Ancak içeriğindeki tuz miktarına dikkat edilmesi gerekmektedir. İşte zeytinin cildimizde yarattığı mucizeler ve önemli noktalar:

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞININ CİLT İÇİN SUNDUĞU FAYDALAR

Cildi nemlendirerek besler.

Kan dolaşımını hızlandırarak cildi canlandırır.

Cilt gözeneklerinin nefes almasını sağlayarak tıkalı gözenekleri açar.

Sivilce ve akne oluşumunu engeller.

Kuru ciltlerde pul pul görünümü iyileştirir.

E vitamini kaynağı olarak topikal olarak cilde uygulandığında, güneşin zararlı UV ışınlarının etkilerini onarır.

Cilt kanseri riskini azaltır.

Anti-aging etkisi ile erken yaşlanma belirtilerine karşı savaşır, kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltır.

Sağlıklı, parlak, genç ve güzel bir cilt görünümü sağlar.

Zeytin ve zeytinyağı cilt üzerine uygulandığında peeling etkisi göstererek cildi ölü hücrelerden arındırır.

Oleik asit içeriği ile cilt kırışıklıklarını ve sarkmalarını azaltır.

Cildi sıkılaştırarak daha gergin bir görünüm sağlar.

Cildin esnekliğini ve elastikiyetini artırır.

GÜNDE KAÇ TANE ZEYTİN TÜKETİLMELİ?

Her bir gram yağ içeren bir zeytinin ortalama 9 kalori olduğunu bilmek ve tuz oranına dikkat etmek önemlidir. Günde 5 adet az tuzlu zeytin tüketimi idealdir.