Kefirin faydaları nelerdir? Kefir neye iyi gelir? Kefir ne için tüketilir?
Sindirimden kemik sağlığına kadar çeşitli faydaları olan kefiri inceleyip sizler için faydalarını ve neye iyi geldiğini yazdık, yaşadığınız birçok sıkıntıya çözüm olduğunu görünce sizler de bizim kadar şaşıracaksınız!
Kefir, günlük 200-250 ml arası (1 su bardağı) tüketildiğinde en fazla fayda sağlar. Besin değeri yüksek bir süt ürünü olan kefir, B12 ve diğer B grubu vitaminleri içerir ve birçok sağlık yararı sunar.
KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?
- Kan Yapımını Destekler: İçerdiği B12 vitamini ve diğer B grubu vitaminleri sayesinde kan yapımına katkı sağlar.
- Hafızayı Güçlendirir: Hafızayı destekleyen etkileri bulunur.
- Kalp Sağlığına Katkı: Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir.
- Kemik ve Diş Sağlığını Destekler: Yüksek kalsiyum içeriği sayesinde kemik ve diş sağlığını korur.
- Kilo Vermeye Yardımcı Olur: Kefir, kilo verme sürecine destek sağlayabilir.
- Saç ve Cilt Sağlığını İyileştirir: Biotin kaynağı olarak saç ve cilt sağlığını destekler.
- Böbrek ve Safra Yollarını Korur: Tuz tutumunu önleyerek böbrek hastalıkları ve diğer sağlık sorunlarına karşı koruyucu etkisi olabilir.
- Sindirim Sistemini Düzenler: İyi bir probiyotik kaynağı olan kefir, sindirim sistemi sağlığını destekler ve kilo kaybına yardımcı olabilir.
- Sinirleri Yatıştırır: Kefirin içeriğindeki triptofan, magnezyum ve kalsiyum sayesinde sinirleri yatıştırıcı etkisi olabilir.
- Ülser Riskini Azaltabilir: Helicobacter pylori bakterisini öldürmeye yardımcı olarak mide ülseri riskini azaltabilir.
- Mide Gazını Azaltır: Sindirimi kolaylaştırarak midedeki gazı azaltabilir.
- Kan Şekerini Dengeler: Kefir, glisemik indeksi düşük olduğundan kan şekerini dengeler ve tokluk hissi sağlar.
- Antioksidan Etki: E vitamini ve selenyum içeriğiyle hücre yenilenmesine katkı sağlayan güçlü bir antioksidan kaynağıdır.
KEFİRİ TATLANDIRMA TÜYOLARI:
Çocuklar İçin: Ekşi tadı sevmeyen çocuklar için mevsim meyveleriyle karıştırarak içirebilirsiniz.
Yetişkinler İçin: Kefiri elma, muz, kivi gibi meyvelerle tatlandırarak içmeyi tercih edebilirsiniz.