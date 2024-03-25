10 dakika yağdı, yollar göl oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ani bastıran sağanak yağış ve dolu 10 dakikada hayatı felç etti.

10 dakika yağdı, yollar göl oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ani bastıran sağanak yağış ve dolu 10 dakikada hayatı felç etti.
Bandırma’da yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağış ve dolu yolların göle dönmesine yetti. Çok kısa bir sürede ortaya çıkan bu tablo, kentteki alt yapı eksikliklerini bir kez daha gündeme getirdi.
Kentin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi üzerindeki rögarlar, ara sokaklardan akan yağmur sularının da etkisiyle kısa sürede taştı. Sağanak yağışın etkisi kentteki yaşamı olumsuz etkilerken araç sürücüleri ve yayalar büyük zorluklar yaşadı.

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