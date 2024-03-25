Altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten Pazartesi vurgusu... 25 Mart altın fiyatları

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Son bir aydır Darphane Genel Müdürlüğü'nün basmış olduğu sarrafiye grubu altınlarda (çeyrek altın-yarım altın-ziynet altın) arz tarafında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Piyasa altını sürüyorlar, altının nereye gittiği belli değil.

Aylardır sarrafiye altın almayın bir çeyrek altında 75 lira işçilik mi olur diyorum. Son bir aydır özellikle tuhaf bir durum vardı tüm videolarda da bunu dile getirdim. Koltuğu emanet ettiklerimiz üç beş tane zibidi kendini devletin sahibi falan zannetti galiba. Millet olarak asil olan biziz, nasıl getirdiysek öyle götürürüz.

Altın tarafındaki işçiliklerdeki istismarları bir ay boyunca çok konuştuk ama pazartesi gününden sonra altın üretiminde bir normalleşme işçiliklerde bir normalleşme göreceğiz. Toparlayacak olursak altın üretiminde işçilik tarafında bundan sonra herhangi bir problemle karşılaşmayacaksınız. Her ey eskisi gibi normalleşecek. Daha çok normalleşecek.

Bir problem daha var ithalat problemi. Onu da çözdükten sonra gram altın tarafında da problemler çözülecek, tamamen içerideki kaos havası bitmiş olacak. Pazartesi günü ve önümüzdeki hafta boyunca bir şeylerin normalleştiğini devletin masaya yumruğunu vurduğunu görmüş olacaksınız." dedi.

25 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.243,63

Gram altın satış: 2.243,91

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.027,00

Çeyrek altın satış: 4.254,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.981,00

Yarım altın satış: 8.284,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.109,00

Tam altın satış: 16.916,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.350,00

Cumhuriyet altını satış: 16.597,00

ATA ALTIN NE KADAR?