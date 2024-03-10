Bugün hava nasıl olacak? 10 Mart hava durumu...
Vatandaşlar Bugün hava nasıl olacak? sorunusun yanıtını arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde hava açık ve güneşli olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış olacak. İşte 10 Mart hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Ülkemizin kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
10 MART HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 19°C
Parçalı bulutlu
- MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
- ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
- KONYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
- SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı beklenmektedir. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
- KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
- MALATYA °C, 11°C
Çok bulutlu
- VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı beklenmektedir.
- DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu
- ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı