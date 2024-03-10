Bugün hava nasıl olacak? 10 Mart hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

10 MART HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 19°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu KONYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı TOKAT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı beklenmektedir. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

Çok bulutlu, kar yağışlı KARS °C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

Çok bulutlu, kar yağışlı MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu

Çok bulutlu VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı beklenmektedir.