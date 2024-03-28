Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart hava durumu...
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı karadeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve yer yer gçk gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 28 Mart hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı karadeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve yer yer gçk gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Marmara ile Ege'de toz taşınımı beklenmektedir.
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor
28 MART HAVA DURUMU...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Edirne'nin güney ilçeleri zamanla Balıkesir ve Bursa çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir'in kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Kıyı ege, akşam saatlerinden itibaren İç Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın batısı ile Burdur ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- ADANA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batı çevreleri aralıklı sağanak yağışlı
- HATAY °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- MERSİN °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.
- ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
- ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
- KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- KARS °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- VAN °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
- GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu