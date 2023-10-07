Bugün nasıl bir hava bizi bekliyor? Sıcaklıklar artacak mı? Nerelerde yağış bekleniyor? İşte Meteoroloji göre 7 Ekim hava durumu...
İki gündür hava sıcaklıklarının daha normal derecelerde seyretmesi üzerine çoğu insan hava durumuna daha detaylı bakmaktadır. Hava durumunu öğrenerek hangi illerde hangi hava sıcaklığı ev hava olayının gerçekleşeceğini öğrenmek mümkün. Peki 7 Ekim'de Meteorolojiye göre hava nasıl olacak?
Hava durumu günlük rutinlerimizi en çok etkileyen durumlardan bir tanesidir. İnsanların büyük çoğunluğu günlerinin geri kalanını planlayabilmek için hava durumunu öğrenmek isterler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durum raporunu paylaşarak her günkü durumu açıklar. Peki, 7 Ekim günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre 7 Ekim günü hava sıcaklıklarında önemli değişikliklerin olması beklenmiyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
7 EKİM 2023 HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu Yakası'nın ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakasının kuzey kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerin de Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerin de kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu