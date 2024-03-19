Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre Ege Denizi’nde Çarşamba günü rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Kuzey Ege’de rüzgârın, yarın (Çarşamba) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege’de rüzgârın, yarın (Çarşamba) öğleden sonradan itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama ve benzeri olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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# ege denizi
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