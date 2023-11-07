Hava Sıcaklıkları ve Yağmurlar Duruluyor! Bugün Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Kasım Günü Hava Durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Türkiye'de bugün hava durumu nasıl olacağı Meteoroloji tarafından açıklanmıştır. 7 Kasım 2023 günü hava nasıl olacak?

Hava Sıcaklıkları ve Yağmurlar Duruluyor! Bugün Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Kasım Günü Hava Durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Ülkemizde genel olarak bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 7 Kasım 2023 günü illerde hava durumu nasıl olacak? 

Hava Sıcaklıkları ve Yağmurlar Duruluyor! Bugün Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Kasım Günü Hava Durumu... - Resim : 1

7 KASIM 2023 İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava Sıcaklıkları ve Yağmurlar Duruluyor! Bugün Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Kasım Günü Hava Durumu... - Resim : 2

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu

Hava Sıcaklıkları ve Yağmurlar Duruluyor! Bugün Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Kasım Günü Hava Durumu... - Resim : 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C
Az bulutlu

VAN °C, 15°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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