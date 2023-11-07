AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Gerçekleşen Son Depremler... 7 Kasım 2023 Günü Hangi İllerde Deprem Oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de gerçekleşen tüm depremleri kaydetmektedir. Türkiye'de her an deprem olsa da bu depremlerin bir kısmı hiç hissedilmemektedir. Peki 7 Kasım 2023 günü hangi illerde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Gerçekleşen Son Depremler... 7 Kasım 2023 Günü Hangi İllerde Deprem Oldu?
Son Güncelleme:

Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem konusunda en güvenilir iki kurumdur. Gerçekleşen tüm depremleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilir. 7 Kasım 2023 günü hangi illerde deprem oldu? 

AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Gerçekleşen Son Depremler... 7 Kasım 2023 Günü Hangi İllerde Deprem Oldu? - Resim : 1

AFAD'A GÖRE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

07-11-2023 08:23:43 38.269 27.222 6.62 ML 1.3 Menderes (İzmir) 608818
07-11-2023 08:22:52 37.417 33.621 7 ML 1.5 Ayrancı (Karaman) 608819
07-11-2023 08:11:12 38.296 38.182 7 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 608820
07-11-2023 07:54:43 40.149 42.023 6.87 ML 1.4 Horasan (Erzurum) 608815
07-11-2023 07:53:08 36.94 29.303 7 ML 1.0 Çameli (Denizli) 608816
07-11-2023 07:39:12 34.32 33.181 23.38 ML 2.1 Akdeniz 608817
07-11-2023 07:22:36 38.272 37.818 4.87 ML 1.8 Akçadağ (Malatya) 608814
07-11-2023 07:20:09 38.288 38.283 6.9 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 608813
07-11-2023 07:12:59 37.885 27.226 7 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.86 km] Kuşadası (Aydın) 608812
07-11-2023 07:02:03 37.896 27.236 7 ML 1.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.22 km] Kuşadası (Aydın) 608811
07-11-2023 06:56:54 37.894 27.212 4.55 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.41 km] Kuşadası (Aydın) 608810
07-11-2023 06:51:45 38.188 38.613 7.05 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 608809
07-11-2023 06:18:02 38.273 31.184 9.33 ML 1.7 Yalvaç (Isparta) 608806
07-11-2023 06:17:17 37.943 36.273 7.34 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 608808
07-11-2023 06:15:40 35.875 29.363 9.3 ML 1.7 Akdeniz - [43.58 km] Kaş (Antalya) 608802
07-11-2023 06:12:42 39.043 27.51 7.05 ML 1.5 Kınık (İzmir) 608803
07-11-2023 06:10:30 35.62 27.24 7.07 ML 2.0 Akdeniz - [120.70 km] Datça (Muğla) 608804
07-11-2023 06:10:21 38.204 36.997 7.75 ML 2.1 Afşin (Kahramanmaraş) 608807
07-11-2023 06:05:40 36.936 29.327 7 ML 0.8 Çameli (Denizli) 608805
07-11-2023 05:54:11 38.202 30.969 5.6 ML 0.9 Gelendost (Isparta) 608801

KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE SON DEPREMLER

2023.11.07 08:48:09 37.9903 36.5182 5.6 -.- 1.6 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 07:22:35 38.3243 37.7843 5.0 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.07 06:56:54 37.8623 27.2395 5.7 -.- 1.6 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2023.11.07 06:18:02 38.2533 31.1640 3.0 -.- 2.0 -.- YAGCILAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2023.11.07 06:17:16 38.0018 36.3723 5.0 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 06:12:42 39.0435 27.5253 6.8 -.- 1.6 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2023.11.07 06:10:21 38.2888 36.9873 5.0 -.- 2.1 -.- KARAGOZ-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 05:36:43 38.1272 36.8758 2.4 -.- 2.2 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 05:06:06 37.8747 27.2228 7.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.07 05:01:46 37.9113 27.1910 2.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.07 04:56:55 37.8820 27.1958 5.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.07 04:48:31 39.7570 42.6242 15.7 -.- 1.4 -.- KORPECAYIR-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2023.11.07 04:46:45 37.6340 36.7938 1.5 -.- 1.6 -.- BULUTOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 04:22:23 38.2307 38.0490 5.0 -.- 1.9 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.07 04:10:20 37.0613 28.9568 3.0 -.- 0.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.11.07 04:02:18 37.5393 36.0472 28.3 -.- 1.1 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2023.11.07 03:57:00 40.8422 31.6777 5.4 -.- 1.4 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2023.11.07 03:44:39 37.1543 28.5468 6.7 -.- 2.0 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2023.11.07 03:28:35 37.1313 28.5290 5.0 -.- 1.4 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.11.07 03:14:01 38.1455 36.4730 22.5 -.- 1.0 -.- TAHIRBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 03:01:19 37.9235 36.3735 14.2 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 02:36:27 38.8697 37.3783 5.0 -.- 2.9 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.11.07 02:01:15 38.6855 35.2853 5.0 -.- 2.4 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
2023.11.07 01:36:47 38.5728 37.3997 6.7 -.- 1.3 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.11.07 01:15:53 37.9137 36.2573 28.9 -.- 1.1 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.07 00:22:29 35.2150 26.2848 16.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

Hava Sıcaklıkları ve Yağmurlar Duruluyor! Bugün Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Kasım Günü Hava Durumu...Hava Sıcaklıkları ve Yağmurlar Duruluyor! Bugün Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Kasım Günü Hava Durumu...Hava Durumu
# afad son depremler # kandilli rasathanesi son depremler
Çok Okunanlar
İstanbul'da Metroda İntihar Girişimi!
İstanbul'da Metroda İntihar Girişimi!
AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Gerçekleşen Son Depremler...
AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Gerçekleşen Son Depremler...
Hava Sıcaklıkları ve Yağmurlar Duruluyor! Bugün Hava Durumu Nasıl Olacak?
Hava Sıcaklıkları ve Yağmurlar Duruluyor! Bugün Hava Durumu Nasıl Olacak?
Altını Olanlar Buraya! Altın Kaç TL Oldu? Güncel Fiyatlar...
Altını Olanlar Buraya! Altın Kaç TL Oldu? Güncel Fiyatlar...
7 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
7 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar Kayseri Valiliği zehre geçit vermiyor! Kayseri Valiliği zehre geçit vermiyor! İlacı Bıraktıracak Muhteşem Tavsiyeler! İlacı Bıraktıracak Muhteşem Tavsiyeler!