AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Gerçekleşen Son Depremler... 7 Kasım 2023 Günü Hangi İllerde Deprem Oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem konusunda en güvenilir iki kurumdur. Gerçekleşen tüm depremleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilir. 7 Kasım 2023 günü hangi illerde deprem oldu?

AFAD'A GÖRE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

07-11-2023 08:23:43 38.269 27.222 6.62 ML 1.3 Menderes (İzmir) 608818

07-11-2023 08:22:52 37.417 33.621 7 ML 1.5 Ayrancı (Karaman) 608819

07-11-2023 08:11:12 38.296 38.182 7 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 608820

07-11-2023 07:54:43 40.149 42.023 6.87 ML 1.4 Horasan (Erzurum) 608815

07-11-2023 07:53:08 36.94 29.303 7 ML 1.0 Çameli (Denizli) 608816

07-11-2023 07:39:12 34.32 33.181 23.38 ML 2.1 Akdeniz 608817

07-11-2023 07:22:36 38.272 37.818 4.87 ML 1.8 Akçadağ (Malatya) 608814

07-11-2023 07:20:09 38.288 38.283 6.9 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 608813

07-11-2023 07:12:59 37.885 27.226 7 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.86 km] Kuşadası (Aydın) 608812

07-11-2023 07:02:03 37.896 27.236 7 ML 1.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.22 km] Kuşadası (Aydın) 608811

07-11-2023 06:56:54 37.894 27.212 4.55 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.41 km] Kuşadası (Aydın) 608810

07-11-2023 06:51:45 38.188 38.613 7.05 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 608809

07-11-2023 06:18:02 38.273 31.184 9.33 ML 1.7 Yalvaç (Isparta) 608806

07-11-2023 06:17:17 37.943 36.273 7.34 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 608808

07-11-2023 06:15:40 35.875 29.363 9.3 ML 1.7 Akdeniz - [43.58 km] Kaş (Antalya) 608802

07-11-2023 06:12:42 39.043 27.51 7.05 ML 1.5 Kınık (İzmir) 608803

07-11-2023 06:10:30 35.62 27.24 7.07 ML 2.0 Akdeniz - [120.70 km] Datça (Muğla) 608804

07-11-2023 06:10:21 38.204 36.997 7.75 ML 2.1 Afşin (Kahramanmaraş) 608807

07-11-2023 06:05:40 36.936 29.327 7 ML 0.8 Çameli (Denizli) 608805

07-11-2023 05:54:11 38.202 30.969 5.6 ML 0.9 Gelendost (Isparta) 608801

KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE SON DEPREMLER

2023.11.07 08:48:09 37.9903 36.5182 5.6 -.- 1.6 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.07 07:22:35 38.3243 37.7843 5.0 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.11.07 06:56:54 37.8623 27.2395 5.7 -.- 1.6 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2023.11.07 06:18:02 38.2533 31.1640 3.0 -.- 2.0 -.- YAGCILAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2023.11.07 06:17:16 38.0018 36.3723 5.0 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.07 06:12:42 39.0435 27.5253 6.8 -.- 1.6 -.- YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) İlksel

2023.11.07 06:10:21 38.2888 36.9873 5.0 -.- 2.1 -.- KARAGOZ-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.07 05:36:43 38.1272 36.8758 2.4 -.- 2.2 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.07 05:06:06 37.8747 27.2228 7.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.07 05:01:46 37.9113 27.1910 2.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.07 04:56:55 37.8820 27.1958 5.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.07 04:48:31 39.7570 42.6242 15.7 -.- 1.4 -.- KORPECAYIR-ELESKIRT (AGRI) İlksel

2023.11.07 04:46:45 37.6340 36.7938 1.5 -.- 1.6 -.- BULUTOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.07 04:22:23 38.2307 38.0490 5.0 -.- 1.9 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.11.07 04:10:20 37.0613 28.9568 3.0 -.- 0.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.11.07 04:02:18 37.5393 36.0472 28.3 -.- 1.1 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2023.11.07 03:57:00 40.8422 31.6777 5.4 -.- 1.4 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel

2023.11.07 03:44:39 37.1543 28.5468 6.7 -.- 2.0 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2023.11.07 03:28:35 37.1313 28.5290 5.0 -.- 1.4 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.11.07 03:14:01 38.1455 36.4730 22.5 -.- 1.0 -.- TAHIRBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.07 03:01:19 37.9235 36.3735 14.2 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.07 02:36:27 38.8697 37.3783 5.0 -.- 2.9 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.11.07 02:01:15 38.6855 35.2853 5.0 -.- 2.4 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel

2023.11.07 01:36:47 38.5728 37.3997 6.7 -.- 1.3 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.11.07 01:15:53 37.9137 36.2573 28.9 -.- 1.1 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.07 00:22:29 35.2150 26.2848 16.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel