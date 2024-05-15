Herkesin öldü sandığı kişi 28 yıl sonra bulundu

Cezayir'de bir kişinin 1996 yılından beri komşularından birini evinde alıkoyduğu tespit edildi. Başkent Cezayir'in 300 kilometre güneyindeki Celfe ilinin Yargı Konseyi konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

28 YILDIR KAYIPTI

Konseyin açıklamasında, bir kişinin 12 Mayıs'ta başsavcılığa gelerek, yaklaşık 28 yıldır kayıp olan kardeşinin El-Kadid kentindeki komşusunun evindeki koyun ağılında olduğuna dair şikayette bulunduğu kaydedildi.

İhbarın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı ve adli kolluk ekipleri söz konusu eve gitti.

Evde yapılan aramada kayıp kişi bulunarak, evin 61 yaşındaki sahibi gözaltına alındı. Savcılığın mağdura tıbbi ve psikolojik bakım sağlanması ve şüphelinin soruşturma tamamlandıktan hemen sonra savcılığa sevk edilmesi yönünde talimat verdiği ifade edilen açıklamada, olayın, kanunların gerektirdiği tüm titizlikle takip edileceği dile getirildi.