İBB AKOM yağış ve fırtına raporunu yayımladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin farklı bölgelerinde metrekareye 10 ila 35 kilogram yağış düştüğünü, en fazla yağışın Arnavutköy, Çatalca ve Şile'de görüldüğünü bildirdi.

İBB AKOM yağış ve fırtına raporunu yayımladı!
Son Güncelleme:

AKOM'un yağış ve fırtına raporunda, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunduğu belirtildi.

Raporda, "İl genelinde sabah erken saatlerden itibaren görülen yağışlar neticesinde İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 10 ila 35 kilogram yağış kaydedilmiş olup, en fazla yağış Arnavutköy, Çatalca ve Şile ilçelerimizde gözlenmiştir." bilgisi verildi.

Yağışların, akşama kadar aralıklarla fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının, ardından bölgeyi terk etmesinin beklendiği aktarılan raporda, halihazırda 10-13 dereceye gerileyen sıcaklıkların, yarından itibaren tekrar artıp yeni hafta boyunca 25 derece civarına ve yaz değerlerine yükseleceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Raporda, kuvvetli sağanak, yağmur ve fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İBB ekiplerinin, 3 bin 272 personel, 1693 araç ve iş makinesiyle il genelinden alınan ihbarlar doğrultusunda müdahale çalışmalarını yaptığı, önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.

Ankara'da sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oluyorAnkara'da sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oluyorHava Durumu
# sağanak
Çok Okunanlar
Nihat Zeybekçi'den tepki çeken sözler!
Nihat Zeybekçi'den tepki çeken sözler!
DEM Partililerin Atatürk ve Erdoğan'a hakareti sonrası müfettiş görevlendirildi
DEM Partililerin Atatürk ve Erdoğan'a hakareti sonrası müfettiş görevlendirildi
Cemevleri ile ilgili yeni karar!
Cemevleri ile ilgili yeni karar!
ABD'den Irak'ta Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı!
ABD'den Irak'ta Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı!
İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan kişi, başka bir şahısın üzerine düştü
İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan kişi, başka bir şahısın üzerine düştü
Öne Çıkanlar İsrail'in İran'a saldırısının perde arkasında ne var? | Dr. Kadir Ertaç Çelik | ULUSAL HABER İsrail'in İran'a saldırısının perde arkasında ne var? | Dr. Kadir Ertaç Çelik | ULUSAL HABER Petrol krizi ve Ajda Pekkan! Pet'r Oil şarkısıyla Eurovision'a katılmamızın üzerinden 44 sene geçti! Petrol krizi ve Ajda Pekkan! Pet'r Oil şarkısıyla Eurovision'a katılmamızın üzerinden 44 sene geçti!