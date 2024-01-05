İstanbul'da Kar İçin Tarih Verildi! Kutup Soğukları Geliyor

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı önümüzdeki haftadan itibaren düşmeye başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de hava sıcaklıklarındaki yaşanması beklenen sert düşüşle ilgili açıklamalar gelirken, bir uyarı da milyonlarca insanın yaşadığı megakent İstanbul için yapıldı.

İstanbul'da Kar Yağışı İçin Tarih Verildi!

Kasım ayında kısa süreli kar yağışının görüldüğü İstanbul'da kış henüz tam anlamıyla etkisini göstermedi. Önümüzdeki haftadan itibaren yurt genelinde düşecek hava sıcaklıklarından İstanbul da etkilenecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, yaptığı açıklamada, kentte uzun zamandır etkili kar yağışının olmadığını söyledi.

Salı günü kutuplardan gelen ve Balkanlar üzerinden yurda girecek soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul'da kar yağacağı tahmin ediliyor.

Kente kasımda yağan karın özellikle Pendik, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal, Silivri, Çatalca, Başakşehir gibi bölgelerinin yüksek kesimlerinde etkili olduğunu hatırlatan Özdemir, "Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava kütlesi önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye'ye, Batı Karadeniz ve Trakya üzerinden giriş yapacak. Stratosferdeki ısınmanın devam etmesi, kutup girdabının yavaşlamasına ve bozulmasına neden olduğu için kutup soğuklarının Avrupa veya Sibirya üzerinden gelme ihtimali artıyor." ifadelerini kullandı.

Özdemir, kentte salıdan itibaren sıcaklıkların düşeceğini aktararak, şunları belirtti:

- Kutup soğuğu aşağıya doğru çekilecek. Salı gününden itibaren akşam saatlerinde soğuk havayla kar yağışı Trakya'dan giriş yapacak. Sıcaklıklar ise salı 10 derecinin altına düşmeye başlayacak. İstanbul'da salı akşamı itibarıyla kar yağmasını bekliyoruz. Yağış özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde ve sahil kesiminde kısa aralıklarla görülecek. Rüzgarın kuzey yönüne dönmesiyle salı günü İstanbul'da sıcaklık 3 ila 5 dereceye kadar düşecek.

Ocak ayının ikinci yarısında da kente yeni ve güçlü bir sistemin gelmesinin yüksek olasılık dahilinde olduğunu aktaran Özdemir, "Modellere göre o dönemdeki kar yağışının daha kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.