İstanbul'da Kar Yağışı Uyarısı Tatile Neden Olacak Mı? Kar Tatili Mi Oldu?

İstanbul dahil 7 kent için Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu uyarıda bulundu. Hafta sonu sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olacak olan sağanak yağışın 3 gün devam etmesi bekleniyor. Kara hasret kalan İstanbul vatandaşları kar yağışının ne kadar olacağını ve sonrasında tatil olup olmayacağını merak etti. Sizler için merak edilen o sorunun yanıtını araştırdık.

İstanbul'da Kar Yağışı Uyarısı Tatile Neden Olacak Mı?

İstanbul ve 7 şehirde gerçekleşecek olan kar yağışında bir sürpriz yaşandığı taktirde ekipler harekete geçecek. AFAD ve AKOM'dan yapılan uyarılar sonrası yerel belediyelerde kar yağışına karşın tetikte olduklarını duyurdu. Ancak akıllara ilk soru ise kar tatili geldi. Sıcaklık hızla düşer ve kar yağışı devam ederse daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda riskli olarak yolların kapanma ihtimaline karşı bu durum arama motoruna takıldı. Fakat kesinliğe dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bununla ilgili gözler MEB ve Valiliklere çevrildi.