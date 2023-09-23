Karadeniz ve Doğu Anadolu dikkat: Meteoroloji yağışa karşı uyardı! 23 Eylül'de hava durumu...
Hava durumu genelde vatandaşlar tarafından yakın takip edilen bir şeydir. İnsanlar her sabah internette "Bugün hava nasıl olacak" sorusunun cevabını arıyor. Peki, 23 Eylül Cumartesi günü yani bugün hava nasıl olacak? Hangi illerimizde yağış bekleniyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre bugün yurt genelinde herhangi bir ekstrem (aşırı) ava durumu beklentisi yok. 23 Eylül'de, yani bugün, Adana ve çevresinde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus beklenirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor.
Yurt genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan herhangi bir rüzgar ya da herhangi bir hava sıcaklığı uyarısı yok. Peki, 23 Eylül 2023'te hava sıcaklığı kaç derece olacak? Hangi ilde hava kaç derece olacak?
İŞTE 23 EYLÜL 2023'TE İL İL HAVA DURUMU...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
- İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
- KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
- SAKARYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
- DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adana ve çevresinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
- KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
- SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Ardahan ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık