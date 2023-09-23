Karadeniz ve Doğu Anadolu dikkat: Meteoroloji yağışa karşı uyardı! 23 Eylül'de hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre bugün yurt genelinde herhangi bir ekstrem (aşırı) ava durumu beklentisi yok. 23 Eylül'de, yani bugün, Adana ve çevresinde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus beklenirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor.

Yurt genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan herhangi bir rüzgar ya da herhangi bir hava sıcaklığı uyarısı yok. Peki, 23 Eylül 2023'te hava sıcaklığı kaç derece olacak? Hangi ilde hava kaç derece olacak?

İŞTE 23 EYLÜL 2023'TE İL İL HAVA DURUMU...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık SAKARYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adana ve çevresinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Ardahan ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.