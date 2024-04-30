Meteoroloji uyardı! O bölgelere kuvvetli sağanak uyarısı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun bazı illeri için bugün kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. İşte o bölgeler…

Meteoroloji uyardı! O bölgelere kuvvetli sağanak uyarısı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleriyle Eskişehir'in doğusu ve Bolu'nun güneyinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

# sağanak
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